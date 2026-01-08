Les Secrets de Périgueux Musée Vesunna Périgueux

Les Secrets de Périgueux

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Cette fois, je vous emmène sur les pas d’une Déesse, qui s’évanouira sous les coups de tonnerre d’un évangélisateur!

De Vesunna jusqu’au Puy Saint Front

soit: Périgueux antique & médiévale

Nous chemineront depuis les vestiges antiques de la Civitas jusqu’à la cathédrale Saint Front en scrutant la formation de son bâti médiéval

Durée: 2h… Tarif: à 10.00€

Réservation via la e-billetterie ou via sms au 06 81 74 77 35

Psssh: Et s’il fait mauvais?

On pourra toujours se réfugier dans une basilique ou cathédrale

Mais les températures seront plus chaudes!!! .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 77 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Secrets de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Communal de Périgueux