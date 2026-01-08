Les Secrets de Périgueux Musée Vesunna Périgueux
Les Secrets de Périgueux
Cette fois, je vous emmène sur les pas d’une Déesse, qui s’évanouira sous les coups de tonnerre d’un évangélisateur!
De Vesunna jusqu’au Puy Saint Front
soit: Périgueux antique & médiévale
Nous chemineront depuis les vestiges antiques de la Civitas jusqu’à la cathédrale Saint Front en scrutant la formation de son bâti médiéval
Durée: 2h… Tarif: à 10.00€
Réservation via la e-billetterie ou via sms au 06 81 74 77 35
Psssh: Et s’il fait mauvais?
On pourra toujours se réfugier dans une basilique ou cathédrale
Mais les températures seront plus chaudes!!! .
English :
