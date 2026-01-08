Les Secrets de Périgueux Musée Vesunna Périgueux

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Cette fois, je vous emmène sur les pas d’une Déesse, qui s’évanouira sous les coups de tonnerre d’un évangélisateur!

De Vesunna jusqu’au Puy Saint Front

soit: Périgueux antique & médiévale

Nous chemineront depuis les vestiges antiques de la Civitas jusqu’à la cathédrale Saint Front en scrutant la formation de son bâti médiéval

Durée: 2h… Tarif: à 10.00€

Réservation via la e-billetterie ou via sms au 06 81 74 77 35

Psssh: Et s’il fait mauvais?

On pourra toujours se réfugier dans une basilique ou cathédrale

Mais les températures seront plus chaudes!!!   .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 77 35 

