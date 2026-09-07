Les secrets de Rodemack : visite historique, Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, Rodemack

Informations pratiques

Les secrets de Rodemack : visite historique 19 et 20 septembre Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Moselle

Limité à 25 personnes. Réservation recommandée par mail ou par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Nichée au cœur de la Moselle-Nord, Rodemack vous ouvre les portes de sa riche histoire. Luxembourgeoise, espagnole, puis aujourd’hui française, la cité a traversé les siècles sans perdre son caractère… ni ses nombreuses anecdotes !

Au fil des ruelles, laissez-vous conter l’histoire de l’un des Plus Beaux Villages de France et découvrez les secrets qui se cachent derrière ses remparts.

Qu’est-ce qu’un margrave ? Quel célèbre écrivain a dessiné Rodemack? Comment défendait-on une cité avant les fortifications de Vauban ?

Et surtout, profitez d’une occasion rare, poussez les portes de lieux habituellement inaccessibles de la Citadelle : la salle des gardes, la salle du puits et la chapelle.

Une visite guidée pour remonter le temps, découvrir Rodemack autrement et percer les mystères de cette cité au riche passé.

Prêts à entrer dans l’histoire ?

Réservation recommandée par mail ou par téléphone.

Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Place des Baillis, 57570 Rodemack Rodemack 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 http://www.tourisme-ccce.fr/ Rodemack est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». C’est en 1977 que Rodemack a acquis le titre de « Village de France », pour devenir, en 1987, membre de l’association des « Plus Beaux Villages de France », qui compte aujourd’hui environ 150 villages. Construite sur les soubassements d’un château médiéval fondé par les seigneurs de Rodemack au XIIᵉ siècle, la citadelle de Rodemack puise ses racines au Moyen Âge. Son histoire et son architecture sont marquées par ses nombreuses constructions et restaurations.

Nichée au cœur de la Moselle-Nord, Rodemack vous ouvre les portes de sa riche histoire. Luxembourgeoise, espagnole puis aujourd’hui française, la cité a traversé les siècles sans perdre son ni ses ! …

©CCCE_JulieLeclercq