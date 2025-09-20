Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble

Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble samedi 20 septembre 2025.

Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie 20 et 21 septembre Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Isère

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grandgrenoble.fr Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite Durée 1 heure 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Grenoble a vu de nombreux bâtiments modernes sortir de terre pendant son extension grâce au JO de 68.

L’architecture moderniste fait partie intégrante du paysage Grenoblois, l’expansion de la ville de 1960 à 1990 correspond à celle de ce mouvement architectural.

Nous vous proposons d’en savoir plus à travers l’étude de 3 d’entre eux, les 3 tours, l’immeuble en S et la Mairie.

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Canton de Grenoble 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09 51 86 27 84 http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr »}] Ce bâtiment, dont l’histoire est originale, est un beau témoignage de l’architecture très intéressante de ce quartier ancien. Les peintures du plafond du local, que l’association Patrimoine et Développement occupe, seront présentées au public ainsi que l’histoire de ce très bel immeuble. Tram b : Notre Dame – Musée.

Grenoble a vu de nombreux bâtiments modernes sortir de terre pendant son extension grâce au JO de 68.

Victor Delachenal