Les secrets des dunes la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · la Cahute Cale de Bricqueville/mer · Bricqueville-sur-Mer

Informations pratiques

Bricqueville-sur-Mer

Les secrets des dunes

la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Une invitation à écouter, à voir, à comprendre la vie si mouvementée des dunes.

Sortie nature ludique et animée, à partir de 6 ans.

Boisson locale et bio offerte à l’issue de la balade. .

la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

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English : Les secrets des dunes

L’événement Les secrets des dunes Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer