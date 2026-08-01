Les secrets des dunes la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · la Cahute Cale de Bricqueville/mer · Bricqueville-sur-Mer
Informations pratiques
Bricqueville-sur-Mer
Les secrets des dunes
la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Une invitation à écouter, à voir, à comprendre la vie si mouvementée des dunes.
Sortie nature ludique et animée, à partir de 6 ans.
Boisson locale et bio offerte à l’issue de la balade. .
la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les secrets des dunes
L’événement Les secrets des dunes Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bricqueville-sur-Mer (Manche)
- Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade nature dans le Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer 7 août 2026
- Fête de la mer avec bal et feu d’artifice Parking du havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer 9 août 2026
- Expérience de Destination Initiation pêche à la marque pour récolter des palourdes Parking de la plage de Bricqueville-sur-Mer face à la cahute Bricqueville-sur-Mer 11 août 2026
- Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade nature dans le Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer 21 août 2026
- Visite guidée : balade nature dans le Havre de la Vanlée, Havre de la Vanlée, Bricqueville-sur-Mer 19 septembre 2026