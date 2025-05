Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé – Château Baugé-en-Anjou, 5 juillet 2025 11:00, Baugé-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05 11:45:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-07

Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé

Au cours de cette visite commentée, plongez dans le passé en découvrant l’art de l’écriture dans un cadre enchanteur. Les médiateurs vous raconteront des anecdotes fascinantes sur les scripteurs, les techniques de fabrication des manuscrits et l’importance culturelle de l’écrit dans l’histoire.

à partir de 7 ans .

Château Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

English :

The Secrets of the Copist Monks at Château de Baugé

German :

Die Geheimnisse der kopistischen Mönche im Schloss Baugé

Italiano :

I segreti dei monaci copisti del Castello di Baugé

Espanol :

Los secretos de los monjes copistas del castillo de Baugé

L’événement Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou