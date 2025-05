Les secrets des plantes – Rue de Liverdun Toul, 18 mai 2025 09:30, Toul.

Saviez-vous que le jonc pouvait être tressé ? Que la Renouée du Japon poussait aussi sur les pentes des volcans ? Entre anecdotes surprenantes et activités créatives, cette balade familiale et ludique vous invite à une découverte originale des végétaux de l’espace naturel sensible de la vallée du Terrouin.

Rendez-vous parking du Pavillon Bleu.

Gratuit tout public

En partenariat avec l’Atelier vert

Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine du développement durableTout public

Rue de Liverdun Pavillon Bleu

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Did you know that rush can be woven? That Japanese knotweed also grew on the slopes of volcanoes? With a mix of surprising anecdotes and creative activities, this fun-filled family outing invites you to make an original discovery of the plants in the Terrouin Valley nature reserve.

Meet at the Pavillon Bleu parking lot.

Free all ages

In partnership with Atelier vert

Registration required

As part of Sustainable Development Week

German :

Wussten Sie, dass die Binse geflochten werden kann? Dass der Japanische Staudenknöterich auch an den Hängen der Vulkane wächst? Zwischen überraschenden Anekdoten und kreativen Aktivitäten lädt Sie dieser spielerische Familienspaziergang zu einer originellen Entdeckung der Pflanzenwelt des sensiblen Naturraums des Terrouin-Tals ein.

Treffpunkt: Parkplatz des Pavillon Bleu.

Kostenlos für alle Altersgruppen

In Partnerschaft mit dem Atelier vert

Nach Anmeldung

Im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung

Italiano :

Sapevate che il giunco può essere intrecciato? Che il nodino giapponese cresceva anche sulle pendici dei vulcani? Con un mix di aneddoti sorprendenti e attività creative, questa divertente passeggiata per famiglie è un modo originale per scoprire le piante della riserva naturale della valle del Terrouin.

Ritrovo al parcheggio del Pavillon Bleu.

Gratuito pubblico generico

In collaborazione con Atelier vert

Registrazione obbligatoria

Nell’ambito della Settimana dello sviluppo sostenibile

Espanol :

¿Sabía que el junco se puede tejer? ¿Que el Centidonia japonesa también crecía en las laderas de los volcanes? Con una mezcla de anécdotas sorprendentes y actividades creativas, este divertido paseo familiar es una forma original de descubrir las plantas de la reserva natural del valle de Terrouin.

Encuentro en el aparcamiento del Pavillon Bleu.

Gratuito público en general

En colaboración con Atelier vert

Inscripción obligatoria

En el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible

