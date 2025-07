Les Secrets des Terroirs de Vougeot La Grande Cave de Vougeot, 31 Rue du Vieux Château, 21640 Vougeot Vougeot

La Grande Cave de Vougeot, 31 Rue du Vieux Château, 21640 Vougeot

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Plongez dans l’âme de Vougeot lors d’une expérience inédite, pensée comme un véritable voyage sensoriel, historique et pédagogique. Après la visite des caves du XVIIe siècle, vous découvrirez en petit comité (6 personnes max) quatre expressions du Pinot Noir, dont un Grand Cru mythique. Une dégustation intimiste, guidée et enrichie de cartes, anecdotes et comparaisons géo-sensorielles, pour comprendre en profondeur ce qui fait la singularité des terroirs de Vougeot. Un moment rare, proposé uniquement les 17, 18 et 19 octobre 2025 pour Vignobles en Scène. .

