Informations pratiques

Thionville

Les secrets d’Halloween

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Citrouilles ensorcelées, créatures fantastiques et secrets bien gardés semblent avoir pris possession des lieux. Le temps d’un atelier créatif en famille, venez percer le mystère et réaliser votre propre création d’Halloween. Mais attention… quelques surprises pourraient vous attendre !

Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Haunted pumpkins, fantastical creatures, and well-kept secrets seem to have taken over the place. Join us for a family creative workshop to unravel the mystery and make your own Halloween creation. But be careful… a few surprises might be waiting for you!

Registration required at https://urls.fr/BwTvPm

L’événement Les secrets d’Halloween Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME