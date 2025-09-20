Les secrets du bleu d’architecte le Labo Cambrai Cambrai

Les secrets du bleu d'architecte le Labo Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 15h00 le Labo Cambrai Nord

Atelier parents/enfants dès 8 ans

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Plongez dans l’univers fascinant du dessin d’architecte du XIXe siècle avec cette activité qui propose de découvrir l’histoire des bleus, ces dessins techniques et minutieux. Vous apprendrez à composer votre propre plan ou motif architectural, à partir des collections patrimoniales, avant de révéler votre création à la lumière du soleil grâce à la technique du cyanotype comme le faisaient les architectes il y a plus de 150 ans.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France Le Labo est un équipement de la Communauté d'agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l'architecture et du patrimoine.

