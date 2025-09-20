Les secrets du Calen : pêche traditionnelle et dégustation de Poutargue Le Calen Martigues

Les secrets du Calen : pêche traditionnelle et dégustation de Poutargue Le Calen Martigues samedi 20 septembre 2025.

Les secrets du Calen : pêche traditionnelle et dégustation de Poutargue Samedi 20 septembre, 10h30 Le Calen Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Plongez au cœur d’une tradition séculaire avec notre visite exclusive d’un des derniers Calen de France, où l’art de la pêche traditionnelle se marie à la gourmandise méditerranéenne. En compagnie de pêcheurs passionnés, vous aurez l’occasion unique de découvrir cette technique de pêche ancienne préservée et transmise de génération en génération.

Le calen, un patrimoine vivant

Bien plus qu’une simple méthode de capture, le Calen est un savoir-faire qui respecte les rythmes de la nature et les secrets bien gardés de la mer. Les pêcheurs, héritiers de cette tradition, vous dévoileront les mystères de cette pêche délicate et complexe, vous expliquant chaque étape de la mise en place de ces filets ingénieux qui flottent sur les eaux.

La mer en bouche

La visite se poursuit avec une dégustation qui ravira vos papilles : la Poutargue. Surnommée le « caviar de la Méditerranée », la Poutargue est un produit d’exception, résultat d’un savoir-faire minutieux et d’une patience infinie. Élaborée à partir d’œufs de muge salés et séchés, elle dévoile une saveur intense et iodée, à savourer lentement pour en apprécier toutes les subtilités.

Vous aurez également le privilège de goûter aux filets de muge poutarguier, préparés avec soin par les pêcheurs du Calen. Leur chair délicate et parfumée est le reflet parfait du terroir méditerranéen et du savoir-faire ancestral qui l’accompagne.

Vente sur place selon la pêche du jour.

Le Calen Parking de la Halle Martigues? 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-rencontres-producteurs/les-secrets-du-calen-peche-traditionnelle-et-degustation-de-poutargue.html »}] Les pêcheurs vous présenteront ce haut lieu du patrimoine martégal et cette technique de pêche rare et ancestrale : le calen (filet calé). Ils vous expliqueront également la méthode de fabrication du « caviar martégal », la poutargue. Derrière la Halle sur le chenal de Caronte

Plongez au cœur d’une tradition séculaire avec notre visite exclusive d’un des derniers Calen de France, où l’art de la pêche traditionnelle se marie à la gourmandise méditerranéenne. En compagnie de…

Otmartigues / MelindaC