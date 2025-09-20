Les secrets du château de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Jeu de piste numérique type escape game sur le Domaine national de Meudon. Activité libre à expérimenter en famille ou entre amis (un parcours enfant pour les 7 à 9 ans et un parcours adulte/adolescent).

Sans réservation – Gratuit – Enfants à partir de 7 ans accompagnés – Prêt de tablettes au musée.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

