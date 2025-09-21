Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères

Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères dimanche 21 septembre 2025.

Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères Var

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des journées du Patrimoines.

Visite commentées accompagné d’une guide-archéologue afin de percer les secrets du château d’Hyères.

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

English :

As part of Heritage Days.

Guided tours with an archaeologist to discover the secrets of the Château d?Hyères.

German :

Im Rahmen der Journées du Patrimoines (Tage des Kulturerbes).

Führungen mit einer Archäologin, um die Geheimnisse des Schlosses von Hyères zu lüften.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.

Visite guidate con un archeologo per scoprire i segreti del Castello di Hyères.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio.

Visitas guiadas con un arqueólogo para descubrir los secretos del castillo de Hyères.

