Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères
Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères Var
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 11:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des journées du Patrimoines.
Visite commentées accompagné d’une guide-archéologue afin de percer les secrets du château d’Hyères.
Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
English :
As part of Heritage Days.
Guided tours with an archaeologist to discover the secrets of the Château d?Hyères.
German :
Im Rahmen der Journées du Patrimoines (Tage des Kulturerbes).
Führungen mit einer Archäologin, um die Geheimnisse des Schlosses von Hyères zu lüften.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.
Visite guidate con un archeologo per scoprire i segreti del Castello di Hyères.
Espanol :
En el marco de las Jornadas del Patrimonio.
Visitas guiadas con un arqueólogo para descubrir los secretos del castillo de Hyères.
