Les secrets du lac en canoë Châlette-sur-Loing

Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-08-23 11:00:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

2025-08-23

Les secrets du lac en canoë

Balade ludique et didactique sur le lac. Rendez-vous avec le Service des sports à la base nautique pour une découverte gratuite de l’histoire du lac, sa faune et sa flore ! .

Rue du Gué aux Biches Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 12 95

English :

Canoeing the secrets of the lake

German :

Die Geheimnisse des Sees mit dem Kanu

Italiano :

In canoa i segreti del lago

Espanol :

Navegar en canoa por los secretos del lago

