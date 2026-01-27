Les secrets du levain toucher, sentir, comprendre avec le Bus des familles et les Painpains de Coco salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Les secrets du levain toucher, sentir, comprendre avec le Bus des familles et les Painpains de Coco

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce jeudi 19 février matin Venez découvrir les secrets du levain, ce ferment naturel qui donne vie à des pains savoureux et uniques

– Qu’est-ce que le levain ? Son histoire, son rôle, et comment il transforme la farine en un pain digeste et gourmand.

– Les différentes farines blé, seigle, sarrasin… Apprenez à les reconnaître et à comprendre leurs spécificités pour créer des pains variés.

Corentin vous partagera son expérience de boulanger spécialisé dans le pain au levain, cuit dans un vieux four à pain traditionnel. Une passion qui allie savoir-faire et respect des méthodes ancestrales.

Un moment convivial pour toucher, sentir et comprendre ce qui fait la magie du pain au levain.

Attention atelier sur réservation au 06 81 12 77 19 .

