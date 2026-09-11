Les secrets du Logis de la Corne de cerf, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

Les secrets du Logis de la Corne de cerf Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 10 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – www.angers-tourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Notre guide, vous entraîne à la découverte du passé étonnant du Logis de la Corne de cerf, bâti en 1482, et de son histoire plus récente puisque le site a été restauré en 1990, pour accueillir la Maison de l’environnement, au cœur du parc du Lac de Maine, créé entre 1970 et 1980 !

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html

Notre guide, vous entraîne à la découverte du passé étonnant du Logis de la Corne de cerf, bâti en 1482, et de son histoire plus récente puisque le site a été restauré en 1990, pour accueillir la de…

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