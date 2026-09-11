Les secrets du Logis de la Corne de cerf, Maison de l’environnement, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers
Informations pratiques
Les secrets du Logis de la Corne de cerf Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire
Tout public, à partir de 10 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – www.angers-tourisme.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Notre guide, vous entraîne à la découverte du passé étonnant du Logis de la Corne de cerf, bâti en 1482, et de son histoire plus récente puisque le site a été restauré en 1990, pour accueillir la Maison de l’environnement, au cœur du parc du Lac de Maine, créé entre 1970 et 1980 !
Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Notre guide, vous entraîne à la découverte du passé étonnant du Logis de la Corne de cerf, bâti en 1482, et de son histoire plus récente puisque le site a été restauré en 1990, pour accueillir la de…
©GretL
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