Les secrets du Logis de la Corne de cerf Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Les secrets du Logis de la Corne de cerf Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Notre guide, vous entraîne à la découverte du passé étonnant du Logis de la Corne de cerf, bâti en 1482, et de son histoire plus récente puisque le site a été restauré en 1990, pour accueillir la Maison de l’environnement, au cœur du parc du Lac de Maine, créé entre 1970 et 1980 !

