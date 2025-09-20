Les secrets du Printemps Nation ! Coulisses du Printemps Nation Paris

Les secrets du Printemps Nation ! Coulisses du Printemps Nation Paris samedi 20 septembre 2025.

Les secrets du Printemps Nation ! Samedi 20 septembre, 11h30, 15h00, 17h00 Coulisses du Printemps Nation Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Dans la programmation des Journées européennes du patrimoine par Le Printemps, le Printemps Nation ouvre exceptionnellement ses portes pour une immersion dans l’histoire et l’architecture de ce grand magasin emblématique de l’Est parisien. Ce rendez-vous propose une découverte des coulisses et des évolutions d’un lieu inscrit dans le paysage urbain depuis plusieurs décennies. Entre anecdotes historiques, regards sur le patrimoine commercial et valorisation du bâti, cette rencontre est une invitation à porter un autre regard sur un lieu de vie et de passage bien connu des Parisiens.

Coulisses du Printemps Nation 21-25 cours de Vincennes 75020 Paris Paris 75020 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 64 60 50 http://www.printemps.com/magasins/paris-nation [{« type »: « phone », « value »: « 01 71 25 26 01 »}]

Visite commentée

Printemps Nation