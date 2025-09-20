Les secrets du Théâtre des Sarrasins Théâtre gallo-romain de Moingt Montbrison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Le Théâtre des Sarrasins à Montbrison suscite la curiosité depuis plusieurs siècles. À l’occasion de sa restauration, portée par la Ville de Montbrison, une enquête archéologique a permis d’en savoir plus sur ce grand monument de l’époque romaine. De quand date-t-il ? Comment a-t-il été construit ? Quelles ont été ses évolutions ? Se faisant guides, les archéologues d’Archéodunum vous emmènent à la découverte de leurs résultats.

Théâtre gallo-romain de Moingt Moingt, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Colline Saint-Eutrope Loire Auvergne-Rhône-Alpes

ville de Montbrison