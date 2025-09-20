Les secrets d’une demeure d’époque Hôtel de Bousmard Saint-Mihiel

Visite guidée d’un hôtel construit dans la seconde moitié du XVIe siècle pour un commanditaire resté inconnu.

Hôtel de Bousmard 1 rue carnot, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Construit, sans doute, dans la seconde moitié du XVIe siècle pour un commanditaire resté inconnu, l’hôtel de Bousmard a conservé de cette époque le corps principal donnant sur la rue. La façade est rythmée au rez-de-chaussée par un jeu de trois colonnes galbées d’ordre dorique, le premier étage de trois colonnes à chapiteaux corinthiens, le tout couronné d’urnes. On remarquera sous la corniche la présence de gargouilles.

Au XVIIIe siècle, la demeure subit d’importantes transformations. On aménage notamment les deux entrées cochères côté rue, tout en modifiant les encadrements des baies du premier étage.

Devenu tour à tour lieu de résidence du comte de La-Tour-en-Woëvre, nommé en 1730 lieutenant au bailliage de Saint-Mihiel, et de Claude-Hubert de Bazoche, avocat et homme politique. À partir de 1787, il passa à la famille de Bousmard. Cette dernière compta d’importantes figures politiques et ecclésiastiques, dont Nicolas de Bousmard, évêque de Verdun de 1575 à 1584, et Charles-Henri-Ignace, président du Parlement de Metz au XVIIIe siècle.

L’édifice fut saisi à la Révolution et fut revendu comme bien national en 1793 pour 9 960 francs, à la famille de Bousmard qui légua le bâtiment à la ville en 1855.

Découvrez aussi ses escaliers classés au titre des Monuments historiques.

Actuellement, l’édifice est une maison d’enfants à caractère social.

© Gwendoline Fillion