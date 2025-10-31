Les secrets macabres de l’Abbaye Jeu de piste sanglant d’Halloween Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Les secrets macabres de l’Abbaye Jeu de piste sanglant d’Halloween

Début : 2025-10-31

2025-10-31

Pour les plus grands qui n’ont pas froid aux yeux, l’Abbaye aux Dames et la ludothèque de Saintes vous invitent à vivre une aventure nocturne dans les recoins du monument historique.

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

For older children who are not afraid of the cold, the Abbaye aux Dames and the Saintes toy library invite you to experience a nocturnal adventure in the nooks and crannies of this historic monument.

German :

Für die Großen, die keine kalte Schulter kennen, laden die Abbaye aux Dames und die Ludothek von Saintes Sie zu einem nächtlichen Abenteuer in den Winkeln des historischen Monuments ein.

Italiano :

Per i bambini più grandi che non temono il freddo, l’Abbaye aux Dames e la ludoteca di Saintes invitano a vivere un’avventura notturna negli angoli di questo monumento storico.

Espanol :

Para los niños más mayores que no tengan miedo al frío, la Abbaye aux Dames y la ludoteca de Saintes invitan a disfrutar de una aventura nocturna por los recovecos de este monumento histórico.

