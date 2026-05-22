Les Seigneuriales Théâtre Barouf à Chioggia Le Coudray-Macouard
Les Seigneuriales Théâtre Barouf à Chioggia Le Coudray-Macouard dimanche 7 juin 2026.
Le Coudray-Macouard
Les Seigneuriales Théâtre Barouf à Chioggia
1 rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’APPCM est heureuse de vous présenter son premier spectacle de la saison dans le cadre des Seigneuriales 2026 .
Retrouvez une représentation de la pétillante comédie de Carlo Goldoni Barouf à Chioggia” sur une mise en scène d’Isabelle Bucaille dans le cadre emblématique de la Seigneurie du Bois.
A l’issue de la représentation, une buvette sera ouverte au profit de l’association.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 juin 2026 de 17h à 19h.
Rendez-vous à partir de 16h30, début de la représentation à 17h. .
1 rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 14 47 88
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English :
The APPCM is pleased to present its first show of the season as part of Seigneuriales 2026 .
L’événement Les Seigneuriales Théâtre Barouf à Chioggia Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME