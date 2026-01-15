Les seigneurs de la nuit Espace naturel sensible du marais de Massilly Massilly

Les seigneurs de la nuit

Alors que le jour cède la place à l’obscurité, le marais de Massilly s’anime d’une vie secrète et fascinante. Les rapaces nocturnes, maîtres discrets des ténèbres, prennent leur envol pour une nuit de chasse et de mystère.

Nous vous proposons une soirée immersive dédiée à ces espèces emblématiques. Guidés par un expert de la LPO Bourgogne-Franche-Comté, les participants auront l’opportunité unique d’explorer la forêt à l’écoute des cris des chouettes, hiboux et autres prédateurs nocturnes.

Les rapaces nocturnes jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes. En tant que superprédateurs, ils régulent les populations de petits mammifères et d’insectes, contribuant ainsi à la santé des forêts et des milieux ouverts. Pourtant, ces espèces sont aujourd’hui menacées par la réduction de leurs habitats, les perturbations humaines et les changements climatiques.

Cette soirée s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de protection des milieux naturels, en permettant au public de comprendre, observer et respecter ces animaux mystérieux.

Visite accessible au public malvoyant.

Visite en soirée, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact vous sera communiqué lors de votre réservation. .

Espace naturel sensible du marais de Massilly Avenue de la Gare Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

