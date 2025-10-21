Les séismes : une mécanique imprévisible ? Musée de Bretagne Rennes

Les séismes : une mécanique imprévisible ? Musée de Bretagne Rennes Mardi 21 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pascal Bernard, sismologue, tente d’expliquer les causes d’un séisme : peut-on l’anticiper ?

Les grands séismes semblent frapper au hasard, ravageant des régions immenses en quelques dizaines de secondes. Mais peut-on prévoir les séismes ? Pour expliquer tous les processus mécaniques, des expérimentations simples et ludiques seront présentées.

Pascal Bernard est sismologue à l’IPGP (Institut de physique du globe de Paris). En lien avec l’exposition _Quand la Terre tremble_ (présentée à l’Espace des sciences jusqu’au 8 mars 2026) .

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine