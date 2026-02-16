Les Selles et Semelles qui fument ! (VTT, gravel, marche et trail) Parçay-sur-Vienne

Les Selles et Semelles qui fument ! (VTT, gravel, marche et trail)

Evénement organisé par Le Braquet Parçayais.

Moment sportif, convivial et festif ! Il y en aura pour tous les niveaux !

Avec un concert gratuit du groupe TORX le samedi soir !!

Samedi après-midi trail (12 et 18 km) sans chronométrage et rando pédestre de 12 km.

Inscription sur place, départ groupé à 16h.

Le soir, à 21h, concert gratuit du groupe Torx. Ambiance rock et blues rock. Buvette et food truck sur place.

Dimanche matin randonnées VTT (20, 30, 40 et 50 km), pédestres (8 et 11 km) et Gravel (67 et 83 km).

Départ libre entre 8h et 9h30.

Ravitaillement (1 fouée et une boisson, merci d’apporter votre gobelet). 6 .

Rue du Prieuré Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Event organized by Le Braquet Parçayais.

Saturday afternoon: trail (12 and 18 km) without timing and 12 km hike.

On-site registration from 3pm, group departures at 4pm.

Sunday morning: mountain biking (20, 30, 40 and 50 km) and hiking (8 and 11 km).

Starting at 8am.

