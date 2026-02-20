Les semaines de la petite enfance An ti bihan Rue des Ecoles Penmarch

Les semaines de la petite enfance An ti bihan

Rue des Ecoles Bibliothèque Penmarch Finistère

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Deuit da sevel ur fiñvel tro-dro d’ar rimadell “Me ‘m eus un ti bihan” ; livañ, stagañ ha kanañ a vo d’ober !

Venez construire un petit mobile en couleur autour de la comptine “J’ai une petite maison” ; il faudra peindre, attacher et chanter !

Evit ar gerent hag o bugale etre 3 ha 5 bloaz.

Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans.

Enskrivadur ret. Sur inscription. .

Rue des Ecoles Bibliothèque Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73

