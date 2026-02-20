Les semaines de la petite enfance An ti bihan Rue des Ecoles Penmarch
Les semaines de la petite enfance An ti bihan Rue des Ecoles Penmarch samedi 21 mars 2026.
Les semaines de la petite enfance An ti bihan
Rue des Ecoles Bibliothèque Penmarch Finistère
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Deuit da sevel ur fiñvel tro-dro d’ar rimadell “Me ‘m eus un ti bihan” ; livañ, stagañ ha kanañ a vo d’ober !
Venez construire un petit mobile en couleur autour de la comptine “J’ai une petite maison” ; il faudra peindre, attacher et chanter !
Evit ar gerent hag o bugale etre 3 ha 5 bloaz.
Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans.
Enskrivadur ret. Sur inscription. .
Rue des Ecoles Bibliothèque Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73
