Les semaines de la petite enfance Baobab acajou Rue des Ecoles Penmarch

Penmarch Finistère

2026-03-19

2026-03-19

Un moment musical pour les jeunes oreilles (0-3 ans) et celles qui les accompagnent autour de percussions traditionnelles et voyageuses d’Asie et d’Afrique mêlées à des chants célébrant les arbres dont elles sont nées.

Animé par Jérôme Lacena. Sur inscription. .

Rue des Ecoles ALSH Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20

