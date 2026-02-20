Les semaines de la petite enfance Baobab acajou Rue des Ecoles Penmarch
jeudi 19 mars 2026.
Les semaines de la petite enfance Baobab acajou
Rue des Ecoles ALSH Penmarch Finistère
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Un moment musical pour les jeunes oreilles (0-3 ans) et celles qui les accompagnent autour de percussions traditionnelles et voyageuses d’Asie et d’Afrique mêlées à des chants célébrant les arbres dont elles sont nées.
Animé par Jérôme Lacena. Sur inscription. .
Rue des Ecoles ALSH Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20

