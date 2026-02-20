Les semaines de la petite enfance Bébé bouquine Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Les semaines de la petite enfance Bébé bouquine Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé jeudi 2 avril 2026.
Les semaines de la petite enfance Bébé bouquine
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
2026-04-02
La médiathèque accueille les enfants pour un moment de lecture avec le tapis Ar PalLenn .
Pour les parents et leurs enfants jusqu’à 3 ans.
Sur inscription. .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
