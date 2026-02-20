Les semaines de la petite enfance Bébé bouquine Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Bébé bouquine

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

La médiathèque accueille les enfants pour un moment de lecture avec le tapis Ar PalLenn .

Pour les parents et leurs enfants jusqu’à 3 ans.

Sur inscription. .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

