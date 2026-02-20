Les semaines de la petite enfance Copains-cabanes Rue des Ecoles Penmarch

Les semaines de la petite enfance Copains-cabanes

Rue des Ecoles ALSH Penmarch Finistère

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Qu’elle soit un refuge, une forteresse, un abri rudimentaire, ou un endroit secret pour se retrouver entre co-pains. Qu’elle soit suspendue, sous terre ou au niveau de la mer. La cabane est un espace idéal pour stimuler l’imaginaire, l’habileté et l’ingéniosité. Avis à tous les dégourdis, les débrouillards, les bricoleurs, le moment est venu de jouer, d’inventer, d’explorer le monde des cabanes en musique et en mouvement.

Animé par Anne Briant et Gwen Le Doré.

Pour les parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription. .

Rue des Ecoles ALSH Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 49 70

