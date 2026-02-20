Les semaines de la petite enfance Création d’un tableau sensoriel Rue du Petit Train Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Création d’un tableau sensoriel

Rue du Petit Train Grande salle de la MPT Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Un moment créatif en famille pour réaliser un tableau sensoriel, mêlant textures et matières choisies par les enfants. L’atelier permet de découvrir en toute liberté les techniques des arts créatifs découpage, collage et travail de différents matériaux (carton, papier, tissus, peinture, etc.).

Pour les parents et leurs enfants de 3 à 6 ans.

Sur inscription. .

Rue du Petit Train Grande salle de la MPT Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20

