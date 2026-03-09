Les semaines de la petite enfance Danse avec moi Plouigneau
Les semaines de la petite enfance Danse avec moi
Crèche Ti Poupig Plouigneau Finistère
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Atelier d’éveil physique à travers la danse mais aussi à travers les sons et la musique pour encourager l’enfant à prendre conscience de son corps, ouvrir l’imaginaire vers de nouvelles façons de se mouvoir, diriger son énergie et prendre confiance en lui.
Intervenante Taya Skorokhodova
Sur réservation, pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Animation proposée par Le Relais Petite Enfance de Morlaix Communauté, Ti an Oll, l’ULAMIR-CPIE et la crèche Ti Poupig .
Crèche Ti Poupig Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 88 17 34
