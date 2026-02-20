Les semaines de la petite enfance Éveil par le toucher Centre départemental d’action sociale Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Éveil par le toucher

Centre départemental d’action sociale 10 Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-24

2026-03-06

Un moment de détente dédié au massage du bébé, favorisant les échanges entre familles, dans le cadre d’un atelier d’éveil par le toucher.

Pour les parents et leurs enfants de 2 à 9 mois, sur inscription. .

Centre départemental d’action sociale 10 Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 07 50

