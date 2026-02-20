Les semaines de la petite enfance Ganesha Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Ganesha

Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère

Kontadenn dañset e brezhoneg Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour écouter le conte traditionnel “Ganesha”, lu en breton par Andrev Sezneg et mis en musique par Singh. Le conte sera dansé par Yvon Bourlès, professeur de danse indienne. À la fin de l’histoire, il proposera une courte danse traditionnelle en musique. Conte traditionnel dansé “Ganesha”, en breton.

Pour les parents et leurs enfants à partir de 6 mois.

