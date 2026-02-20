Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Rue de la Gare Pont-l’Abbé
Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Rue de la Gare Pont-l’Abbé dimanche 1 mars 2026.
Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma
Rue de la Gare Cinéville Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : 2026-03-01
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Shaun le mouton la ferme en folie
Rien ne se passe jamais comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer leurs idées farfelues sèment la pagaille à la ferme… jusqu’au jour où arrivent les lamas. Et là, c’est la catastrophe !
Pour les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans. .
Rue de la Gare Cinéville Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 11 76 43
