Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Rue de la Gare Pont-l’Abbé

Rue de la Gare Cinéville Pont-l’Abbé Finistère

Shaun le mouton la ferme en folie

Rien ne se passe jamais comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer leurs idées farfelues sèment la pagaille à la ferme… jusqu’au jour où arrivent les lamas. Et là, c’est la catastrophe !

Pour les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans. .

