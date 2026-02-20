Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Rue de la Gare Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma

Cinéville Pont-l'Abbé

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

L’Odyssée de Choum

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman.

Pour les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans. .

Rue de la Gare Cinéville Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 11 76 43

