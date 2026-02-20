Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Rue de la Gare Pont-l’Abbé
Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Rue de la Gare Pont-l’Abbé dimanche 5 avril 2026.
Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma
Rue de la Gare Cinéville Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
L’Odyssée de Choum
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman.
Pour les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans. .
Rue de la Gare Cinéville Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 11 76 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma
L’événement Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Destination Pays Bigouden