Les semaines de la petite enfance La famille tortue Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Les semaines de la petite enfance La famille tortue

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 09:30:00

fin : 2026-04-10 11:30:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10

Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) la famille tortue est un lieu convivial ouvert pour les enfants et leurs familles.

Chacun peut venir librement pour se rencontrer, dialoguer, être écouté, explorer et participer à des jeux dans un espace aménagé.

Deux accueillantes qualifiées seront présentes pour vous recevoir, vous accompagner et être à votre écoute.

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent, membre de la famille).

Gratuit. Sans inscription.

Organisé par l’association Hamac et Trampoline. .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 26 01 24 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les semaines de la petite enfance La famille tortue

L’événement Les semaines de la petite enfance La famille tortue Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Destination Pays Bigouden