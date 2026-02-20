Les semaines de la petite enfance Mes premiers jeux Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Partagez un moment en famille autour des premiers jeux pour enfants.
Pour les parents et leurs enfants de 2 à 6 ans.
Sans inscription .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20
