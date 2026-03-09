Les Semaines de la Petite enfance Spectacle Soleil Planète Salle Ti Ploegadis Plouégat-Moysan

Les Semaines de la Petite enfance Spectacle Soleil Planète

Salle Ti Ploegadis Goasarboulc’h Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03

Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant, la musique et la danse, àù l’on distille du bonheur l’air de rien. Petits et grands, préparez-vous à faire le plein d’énergie et d’ondes positives !

Artistes Mosai et Vincent

Tout public, dès la naissance

Sur réservation .

Salle Ti Ploegadis Goasarboulc’h Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Semaines de la Petite enfance Spectacle Soleil Planète

L’événement Les Semaines de la Petite enfance Spectacle Soleil Planète Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-03-09 par OT BAIE DE MORLAIX