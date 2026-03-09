Les Semaines de la Petite enfance Spectacle Soleil Planète Salle Ti Ploegadis Plouégat-Moysan
Salle Ti Ploegadis Goasarboulc’h Plouégat-Moysan Finistère
Début : 2026-04-01 10:00:00
Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant, la musique et la danse, àù l’on distille du bonheur l’air de rien. Petits et grands, préparez-vous à faire le plein d’énergie et d’ondes positives !
Artistes Mosai et Vincent
Tout public, dès la naissance
Sur réservation .
Salle Ti Ploegadis Goasarboulc’h Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77
