Les semaines de la petite enfance Spectacle sur la parentalité avenue de Skibbereen Penmarch

Les semaines de la petite enfance Spectacle sur la parentalité

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date :

2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Buvez les paroles sages et les conseils avisés des professionnels de la parentalité…avec modération ! Cette conférence humoristique aborde les enjeux parentaux et les ressources disponibles, dans un esprit léger et participatif.

Pour les adultes uniquement. Sur réservation. .

29760

