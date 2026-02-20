Les semaines de la petite enfance Spectacle sur la parentalité avenue de Skibbereen Penmarch
Les semaines de la petite enfance Spectacle sur la parentalité avenue de Skibbereen Penmarch jeudi 12 mars 2026.
Les semaines de la petite enfance Spectacle sur la parentalité
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Buvez les paroles sages et les conseils avisés des professionnels de la parentalité…avec modération ! Cette conférence humoristique aborde les enjeux parentaux et les ressources disponibles, dans un esprit léger et participatif.
Pour les adultes uniquement. Sur réservation. .
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20
