Les semaines de la petite enfance Tañvañ ar brezhoneg Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Tañvañ ar brezhoneg

Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Deuit d’ober anaoudegezh gant ar brezhoneg ha Toutoutig al lapin. Un nebeud levrioù ha dafar burzhudus a sikouro ac’hanomp da lenn, kanañ, dañsal ha kaozeal brezhoneg.

Venez faire connaissance avec le breton et Toutouig le lapin. Quelques livres et objets magiques nous aideront à parler, chanter et danser en breton.

Evit ar gerent hag o bugale adalek 6 miz. Pour les parents et leurs enfants à partir de 6 mois.

Enskrivadur ret. Sur inscription. .

Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73

