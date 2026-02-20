Les semaines de la petite enfance Tañvañ ar brezhoneg Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé
Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Deuit d’ober anaoudegezh gant ar brezhoneg ha Toutoutig al lapin. Un nebeud levrioù ha dafar burzhudus a sikouro ac’hanomp da lenn, kanañ, dañsal ha kaozeal brezhoneg.
Venez faire connaissance avec le breton et Toutouig le lapin. Quelques livres et objets magiques nous aideront à parler, chanter et danser en breton.
Evit ar gerent hag o bugale adalek 6 miz. Pour les parents et leurs enfants à partir de 6 mois.
Enskrivadur ret. Sur inscription. .
Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73
