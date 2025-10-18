Les semaines des frissons en Alsace Bossue Lorentzen

Les semaines des frissons en Alsace Bossue Lorentzen samedi 18 octobre 2025.

Les semaines des frissons en Alsace Bossue

90 Rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Prêts à trembler en famille ? Les Semaines des Frissons reviennent en Alsace Bossue pendant les vacances de la Toussaint ! Ateliers, cinéma, visite nocturne, Murder party géante…

Découvrez dès maintenant le programme monstrueux, réservé aux plus courageux ! .

90 Rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

