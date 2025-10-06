Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025 Roubaix
Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025 Roubaix lundi 6 octobre 2025.
Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025
Roubaix Roubaix Nord
Deux semaines de spectacles, d’ateliers ou d’exposition sur l’agglomération roubaisienne pour se sensibiliser à la santé mentale et cultiver ensemble son bien-être !
Consultez le programme complet [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)
English :
Two weeks of shows, workshops and exhibitions in the Roubaix conurbation to raise awareness of mental health and cultivate well-being together!
See the full program: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)
German :
Zwei Wochen mit Aufführungen, Workshops oder Ausstellungen im Großraum Roubaix, um sich für psychische Gesundheit zu sensibilisieren und gemeinsam sein Wohlbefinden zu kultivieren!
Sehen Sie sich das vollständige Programm an: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)
Italiano :
Due settimane di spettacoli, laboratori e mostre in tutta la conurbazione di Roubaix per sensibilizzare sulla salute mentale e lavorare insieme per promuovere il benessere!
Vedere il programma completo: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)
Espanol :
Dos semanas de espectáculos, talleres y exposiciones en toda la aglomeración urbana de Roubaix para sensibilizar sobre la salud mental y trabajar juntos por el bienestar
Consulte el programa completo: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)
