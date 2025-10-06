Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025 Roubaix

Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025 Roubaix lundi 6 octobre 2025.

Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 14:00:00

fin : 2025-10-06 17:00:00

Date(s) :

2025-10-06 2025-10-22

Deux semaines de spectacles, d’ateliers ou d’exposition sur l’agglomération roubaisienne pour se sensibiliser à la santé mentale et cultiver ensemble son bien-être !

Consultez le programme complet [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)

Deux semaines de spectacles, d’ateliers ou d’exposition sur l’agglomération roubaisienne pour se sensibiliser à la santé mentale et cultiver ensemble son bien-être !

Consultez le programme complet [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f) .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Two weeks of shows, workshops and exhibitions in the Roubaix conurbation to raise awareness of mental health and cultivate well-being together!

See the full program: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)

German :

Zwei Wochen mit Aufführungen, Workshops oder Ausstellungen im Großraum Roubaix, um sich für psychische Gesundheit zu sensibilisieren und gemeinsam sein Wohlbefinden zu kultivieren!

Sehen Sie sich das vollständige Programm an: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)

Italiano :

Due settimane di spettacoli, laboratori e mostre in tutta la conurbazione di Roubaix per sensibilizzare sulla salute mentale e lavorare insieme per promuovere il benessere!

Vedere il programma completo: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)

Espanol :

Dos semanas de espectáculos, talleres y exposiciones en toda la aglomeración urbana de Roubaix para sensibilizar sobre la salud mental y trabajar juntos por el bienestar

Consulte el programa completo: [https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f](https://www.calameo.com/read/000053137c93b1b4f2a1f)

L’événement Les Semaines d’informations sur la santé mentale 2025 Roubaix a été mis à jour le 2025-09-19 par Hauts-de-France Tourisme