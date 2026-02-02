Les Semeurs du Val d’Amour Champagne-sur-Loue

Les Semeurs du Val d’Amour Champagne-sur-Loue vendredi 12 juin 2026.

Les Semeurs du Val d’Amour

Champagne-sur-Loue Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12

Festival Les Semeurs du Val d’Amour 2026
La septième édition du Festival de théâtre et de musique Les Semeurs du Val d’Amour se déroulera les 12 et 13 juin 2026 à Champagne-sur-Loue !

Programmation à venir.   .

Champagne-sur-Loue 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@cie-divertimento.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Semeurs du Val d’Amour

L’événement Les Semeurs du Val d’Amour Champagne-sur-Loue a été mis à jour le 2026-01-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR