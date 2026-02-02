Les Semeurs du Val d’Amour

Champagne-sur-Loue Jura

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

2026-06-12

Festival Les Semeurs du Val d’Amour 2026

La septième édition du Festival de théâtre et de musique Les Semeurs du Val d’Amour se déroulera les 12 et 13 juin 2026 à Champagne-sur-Loue !

Programmation à venir. .

Champagne-sur-Loue 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@cie-divertimento.fr

