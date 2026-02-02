Les Semeurs du Val d’Amour Champagne-sur-Loue
Les Semeurs du Val d’Amour Champagne-sur-Loue vendredi 12 juin 2026.
Les Semeurs du Val d’Amour
Champagne-sur-Loue Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Festival Les Semeurs du Val d’Amour 2026
La septième édition du Festival de théâtre et de musique Les Semeurs du Val d’Amour se déroulera les 12 et 13 juin 2026 à Champagne-sur-Loue !
Programmation à venir. .
Champagne-sur-Loue 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@cie-divertimento.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Semeurs du Val d’Amour
L’événement Les Semeurs du Val d’Amour Champagne-sur-Loue a été mis à jour le 2026-01-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR