LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE PLACE DE LA MAIRIE Rieumes

Rieumes

LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE

PLACE DE LA MAIRIE HALLE AUX MACHANDS Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Cette rencontre permettra au public de découvrir les fondements de la sophrologie dynamique, ses bienfaits au quotidien, ainsi qu’une séance de pratique découverte.

Cette rencontre invite le public à découvrir les bases de la sophrologie dynamique, ses bénéfices dans la vie de tous les jours, et à participer à une séance de pratique découverte. .

PLACE DE LA MAIRIE HALLE AUX MACHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 13 55 57 42 lecozicviviane@gmail.com

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English :

This meeting will enable the public to discover the foundations of dynamic sophrology, its benefits for everyday life, and a discovery practice session.

L’événement LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE Rieumes a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE