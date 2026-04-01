LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE PLACE DE LA MAIRIE Rieumes
LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE PLACE DE LA MAIRIE Rieumes lundi 13 avril 2026.
Rieumes
LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE
PLACE DE LA MAIRIE HALLE AUX MACHANDS Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Cette rencontre permettra au public de découvrir les fondements de la sophrologie dynamique, ses bienfaits au quotidien, ainsi qu’une séance de pratique découverte.
Cette rencontre invite le public à découvrir les bases de la sophrologie dynamique, ses bénéfices dans la vie de tous les jours, et à participer à une séance de pratique découverte. .
PLACE DE LA MAIRIE HALLE AUX MACHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 13 55 57 42 lecozicviviane@gmail.com
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English :
This meeting will enable the public to discover the foundations of dynamic sophrology, its benefits for everyday life, and a discovery practice session.
L’événement LES SENIORS ET LA SOPHROLOGIE Rieumes a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE