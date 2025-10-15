Les seniors font salon dans le 11e ! Mairie du 11e arrondissement PARIS

Événement toujours très attendu, le Salon des Seniors réunit de

nombreuses structures et associations, afin de répondre aux questions

que tous les seniors se posent concernant leurs droits, leur santé et

les activités qu’ils peuvent faire. Voici le programme de cette journée

pas comme les autres !

Les

stands



Galerie de la salle des fêtes

Paris domicile est

DPMP

Petits frères des pauvres

CPAM

M2A

France services

Maison des Solidarités

CPTS

Salle des

fêtes

CIDFF

Soliha

PRIF

ADEIC

Paris en compagnie

Happy Visio

Fondation Rothschild

Duo for job

Coallia

Ensemble 2 générations

Accueil de jour

Belleville citoyenne

Cercle des aidants

Leopold Bellan

E-Seniors

Agirc Arco

Santé Charonne

Compagnie du 20e

Psy Nomades

Cour

intérieure

Le Picoulet/ Solidarité Roquette

Cyclotourisme

Football en marchant

CLAJE

Accorderie du grand Belleville

Sol Lucet

Conseils des seniors

Hall de la salle

des mariages

Maison Sport & Santé

Hall de la

mairie

AMI du 20

Histoire et Mémoire

Les

animations

Visite

Visite de l’arrondissement et du Père Lachaise

(calendrier à venir).

Hall de la

mairie

Exposition L’art est un jardin.

Salle des mariages

Tout au long de la journée, les Maisons Sport Santé de l’est parisien

vous proposeront des activités sportives adaptées (Yoga, gym douce…)

Cour intérieur

10h30-11h : Danse folklorique

11h-11h30 : Dance fitness

14h30-15h : Photolangage

15h-15h30 : Dance batchata

15h30-16h : Danse par l’association « Chinois de France / Français de Chine »

16h-16h30

: Barlle sculpt ou burning ballet

Salle d’attente

des mariages

11h-11h30 : Atelier sophrologie

14h-14h45 : Atelier Bien être

15h-15h30 : Loisirs créatifs

15h30 : Yoga du rire par la Cie Sol Lucet

Salle Henri Mortier

10h – 12h : Atelier nutrition

4e étage, salle 1

Atelier numérique de la CPAM

Les conférences



Salle du Conseil

10h45 : Bien vieillir dans mon domicile

14h : Les différentes formes d’habitat pour

personnes âgées

14h30 : UNRPA : conférence sur le questionnaire

ICOPE

15h : Enquête aidant

15h45 : Petits Frères des Pauvres

Mercredi 15 octobre de 10h à 17h, en salle des fêtes, ne manquez pas la huitième édition du Salon des Seniors, organisé conjointement par les mairies des 11e, 12e et 20e arrondissements, dans le cadre de la Semaine Bleue.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS