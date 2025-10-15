Les seniors font salon dans le 11e ! Mairie du 11e arrondissement PARIS
Les seniors font salon dans le 11e ! Mairie du 11e arrondissement PARIS mercredi 15 octobre 2025.
Événement toujours très attendu, le Salon des Seniors réunit de
nombreuses structures et associations, afin de répondre aux questions
que tous les seniors se posent concernant leurs droits, leur santé et
les activités qu’ils peuvent faire. Voici le programme de cette journée
pas comme les autres !
Les
stands
Galerie de la salle des fêtes
- Paris domicile est
- DPMP
- Petits frères des pauvres
- CPAM
- M2A
- France services
- Maison des Solidarités
- CPTS
Salle des
fêtes
- CIDFF
- Soliha
- PRIF
- ADEIC
- Paris en compagnie
- Happy Visio
- Fondation Rothschild
- Duo for job
- Coallia
- Ensemble 2 générations
- Accueil de jour
- Belleville citoyenne
- Cercle des aidants
- Leopold Bellan
- E-Seniors
- Agirc Arco
- Santé Charonne
- Compagnie du 20e
- Psy Nomades
Cour
intérieure
- Le Picoulet/ Solidarité Roquette
- Cyclotourisme
- Football en marchant
- CLAJE
- Accorderie du grand Belleville
- Sol Lucet
- Conseils des seniors
Hall de la salle
des mariages
- Maison Sport & Santé
Hall de la
mairie
- AMI du 20
- Histoire et Mémoire
Les
animations
Visite
Visite de l’arrondissement et du Père Lachaise
(calendrier à venir).
Hall de la
mairie
Exposition L’art est un jardin.
Salle des mariages
Tout au long de la journée, les Maisons Sport Santé de l’est parisien
vous proposeront des activités sportives adaptées (Yoga, gym douce…)
Cour intérieur
- 10h30-11h : Danse folklorique
- 11h-11h30 : Dance fitness
- 14h30-15h : Photolangage
- 15h-15h30 : Dance batchata
- 15h30-16h : Danse par l’association « Chinois de France / Français de Chine »
- 16h-16h30
: Barlle sculpt ou burning ballet
Salle d’attente
des mariages
- 11h-11h30 : Atelier sophrologie
- 14h-14h45 : Atelier Bien être
- 15h-15h30 : Loisirs créatifs
- 15h30 : Yoga du rire par la Cie Sol Lucet
Salle Henri Mortier
10h – 12h : Atelier nutrition
4e étage, salle 1
- Atelier numérique de la CPAM
Les conférences
Salle du Conseil
- 10h45 : Bien vieillir dans mon domicile
- 14h : Les différentes formes d’habitat pour
personnes âgées
- 14h30 : UNRPA : conférence sur le questionnaire
ICOPE
- 15h : Enquête aidant
- 15h45 : Petits Frères des Pauvres
Mercredi 15 octobre de 10h à 17h, en salle des fêtes, ne manquez pas la huitième édition du Salon des Seniors, organisé conjointement par les mairies des 11e, 12e et 20e arrondissements, dans le cadre de la Semaine Bleue.
Le mercredi 15 octobre 2025
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS