Les seniors vous donnent le sourire Place de l’Ecluse Nantes

Les seniors vous donnent le sourire Place de l’Ecluse Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 10:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit Gratuit, sans inscription Tout public – Age maximum : 99

L’ORPAN, l’association des seniors nantais, donne rendez-vous aux nantaises et nantais pour célébrer la Journée internationale des personnes âgées le mercredi 1er octobre sur la Place de l’Ecluse. Après une année de créativité et de partage, plus de 1500 créations réalisées par des seniors nantais seront offertes au grand public. Une manière joyeuse et symbolique de valoriser la place des seniors dans la société et de tisser du lien entre les générations. Au programme:> de 10h30 à 16h : Animations conviviales sur le stand de l’ORPAN, Place de l’Ecluse, et distribution des créations aux passants> à 14h : Grande photo de groupe pour immortaliser ce moment festif Rejoignez-les sur le stand et partez à la rencontre des nantais pour leur offrir des créations !???? Faisons rayonner la ville… avec nos 1500 sourires à partager !

Place de l’Ecluse Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 26 00 http://www.orpan.fr/