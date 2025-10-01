Les seniors vous donnent le sourire Place de l’Ecluse Nantes

Les seniors vous donnent le sourire Place de l’Ecluse Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Les seniors vous donnent le sourire Mercredi 1 octobre, 10h30 Place de l’Ecluse Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T10:30:00 – 2025-10-01T16:00:00

Fin : 2025-10-01T10:30:00 – 2025-10-01T16:00:00

L’ORPAN, l’association des seniors nantais, donne rendez-vous aux nantaises et nantais pour célébrer la Journée internationale des personnes âgées le mercredi 1er octobre sur la Place de l’Ecluse.

Après une année de créativité et de partage, plus de 1500 créations réalisées par des seniors nantais seront offertes au grand public. Une manière joyeuse et symbolique de valoriser la place des seniors dans la société et de tisser du lien entre les générations.

Au programme:

> de 10h30 à 16h : Animations conviviales sur le stand de l’ORPAN, Place de l’Ecluse, et distribution des créations aux passants

> à 14h : Grande photo de groupe pour immortaliser ce moment festif

Rejoignez-les sur le stand et partez à la rencontre des nantais pour leur offrir des créations !

Faisons rayonner la ville… avec nos 1500 sourires à partager !

Place de l’Ecluse ., Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 99 26 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.orpan.fr/ »}]

Plus de 1500 créations réalisées par des seniors seront offertes aux Nantais dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées seniors rencontre

ORPAN