Les sens à la fête Bassin du Parc des Dervallières Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 16:00 –

Gratuit : oui Tout public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Redécouvrez les aliments comme vous ne les avez jamais perçus ! À travers cinq ateliers ludiques, petits et grands sont invités à explorer les cinq sens : goûter à l’aveugle, reconnaître des odeurs, toucher des textures surprises, écouter le son des aliments ou tester l’impact des couleurs sur le goût.

Bassin du Parc des Dervallières Nantes 44100

06 03 92 76 02