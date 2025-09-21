Les sens de la porte, Cie La Morsure et association Cartier Libre MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Dimanche 15 février 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

9 €

Un projet au croisement de la mémoire, de la recherche et du théâtre, pour donner corps et place à des récits d’enfermement

**HistoireS de la Prison Jacques Cartier.**

Une création théâtrale, où la scène devient Bâtiment, celui du 56 bd Jacques Cartier tout autant que l’immense édifice du souvenir.

Une mise en scène des récits de l’enfermement de la prison Jacques Cartier. Un spectacle performé par d’anciens surveillants, détenus, intervenant.es, voisins, travailleur.euses sociaux. Historiennes et metteur.es en scène se mêlent à leurs récits, cherchant à révéler leurs vérités respectives.

Ce collectif enquête pour délivrer un récit polyphonique, contradictoire, universel, subjectif, poétique et fidèle, documentaire et son contraire.

Faire du plateau un espace de circulation entre corps, mémoires et matérialité de l’enfermement

Théapris est un projet de recherche-création mené conjointement par des chercheuses en histoire de l’association Cartier Libre, les artistes de la compagnie La Morsure, et des citoyen·nes ayant un lien vécu avec la prison Jacques Cartier à Rennes – anciens détenus, surveillant·es, travailleuses sociales, voisin·es ou proches.

En croisant ces regards, ces savoirs et ces expériences, le projet vise à faire émerger une parole partagée autour de l’enfermement et de ses traces. Il s’appuie sur une démarche de création collaborative, où les récits individuels et les mémoires collectives deviennent la matière première d’un travail artistique et sensible.

Nous souhaitons interroger non seulement le contenu des témoignages, mais aussi les manières de les recueillir, dans un souci d’éthique, d’écoute et de respect de la parole donnée. Les ateliers sont conçus comme des espaces de rencontre, de mise en confiance, de jeu parfois, de transmission, mais aussi de recherche commune autour de ces récits d’enfermement.

Cette parole collectée, nous voulons également réfléchir à la manière de la partager avec un public plus large. Le théâtre nous semble un moyen pertinent de rendre ces récits accessibles, sensibles et incarnés, sans trahir leur singularité. Il s’agit de construire une forme artistique qui permette de porter ces voix dans l’espace public, en les reliant à une réflexion plus large sur l’enfermement, la mémoire et la société.

Théapris repose sur la conviction que le théâtre peut ouvrir un espace d’écoute, de transmission et de réflexion, au croisement de l’intime et du politique. Le processus mêle recherches historiques, entretiens, ateliers, échanges informels et résidences artistiques, dans une logique de co-construction avec les personnes concernées.

Ce projet interroge la mémoire d’un lieu – la prison Jacques Cartier – mais aussi ce qu’il révèle de notre rapport collectif à la marginalité et à la justice. En donnant forme à ces récits, nous proposons de relier des expériences souvent isolées à une réflexion commune, en passant par l’art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:30:00.000+01:00

https://mjcpace.com/agenda/les-sens-de-la-porte/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine