Les Sens de l’Âme – Albanie Théâtre Mandapa Paris Dimanche 14 décembre, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

C’est à un voyage musical, poétique et enchanteur qu’Enris Qinami nous convie au détour de ses compositions originales et de tradition soufie.

Enris Qinami a le goût et le sens de la transmission.

Dans ce spectacle aux ondes régénératrices, Enris Qinami, nous offre un bain d’alchimie musicale, une pérégrination de cœur à cœur, des sens à l’essence, l’âme.

Musicien, poète, parfumeur et ethnomusicologue, Enris Qinami s’accompagne du luth à cordes pincées (sharki). La musique qu’il interprète prend son souffle dans une langue singulière qu’est l’albanais, tout en faisant place aux langues des pays voisins qui nous offrent la richesse de leurs sonorités dans un écrin précieux faisant honneur à l’altérité.

Son langage musical s’enracine autour des gammes de la tradition proche-orientale, « makam », qui sont des stations d’âme exprimant un large spectre d’émotions, de fragrances et de couleurs, pour notre plus grand bonheur.

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-sens-de-lame-albanie 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com