Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes, Jardin pédagogique des plantes compagnes, Vuillafans

Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes 6 et 7 juin Jardin pédagogique des plantes compagnes Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des RDV aux jardins, venez flâner au jardin pédagogique des

Plantes Compagnes de Montgesoye, rencontrer les plantes, sauvages, médicinales, à usage qui le composent.

Laissez-vous tenter par des ateliers olfactifs et tactiles afin de redécouvrir vos sens.

Un sentier « pied-nu », des animations, une exposition photos et textes, des lectures et visites guidées dans le jardin…

Un marché de producteurs de plantes médicinales ainsi que des stands d’artisanat.

Galettes, boissons, tisanes sur place.

Troc de livres sur les plantes, prenez et/ou donnez.

Jardin pédagogique des plantes compagnes 40 route de Besançon, 25111 Montgesoye Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 09 52 65 74 00 http://www.assoplantescompagnes.fr http://www.facebook.com/LesPlantesCompagnes Cet espace naturel est un jardin pédagogique à plusieurs partitions. Vous y découvrirez un jardin en étoile (plantes médicinales classées par usage), un jardin aspérule (plants compagnes mellifères, culinaires, médicinales, toxiques, textiles, tinctoriales et à parfum), un petit arboretum d’arbres à usages, un sentier de vannier, un petit ruisseau en bordure de jardin, des allées et des structures en saule vivant. Le jardin est géré par l’association « Les plantes compagnes ». Vous pouvez accéder au jardin via un chemin vicinal en bordure de la route départementale | Prendre la sortie de Montgesoye, en direction d’Ornans.

Laissez-vous tenter par des ateliers olfactifs et tactiles afin de redécouvrir vos sens. Une exposition photo de plantes de murailles, un marché de producteurs de plantes médicinales ainsi que des de…

© Plantes campagnes